В Москве задержали наркокурьера с крупной партией героина

Задержанная жительница ближнего зарубежья.

В Москве сотрудники полиции задержали наркокурьера с героином.

ТАСС со ссылкой на замначальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерину Гузь сообщает, что возле одного из жилых домов на Дмитровском шоссе Москвы сотрудники МВД задержали 35-летнюю женщину, гражданку ближнего зарубежья. При ней были 3 свертка с героином массой около 100 грамм.

При обыске по месту проживания у наркокурьерши найдено и изъято еще 2 700 грамма героина. Полиция выяснила, что задержанная получала крупные партии наркотиков, разбавляла, фасовала и делала "закладки". По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемая задержана.

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