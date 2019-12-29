В Москве задержали банду во главе с бывшим актёром

Имён пока не называют

Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

По информации из полиции, банда списывала деньги с банковских счетов умерших граждан с помощью контрафактных SIM-карт, а после присваивала недвижимость покойников.

- Организатором группы, как предполагают полицейские, являлся бывший актёр, - сказала Волк.

По её словам, он снимался в эпизодических ролях в нескольких культовых фильмах.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Мошенничество", шесть фигурантов задержаны.

Ранее в Выборге у бизнесвумен украли в кафе 110 тысяч рублей и телефон.