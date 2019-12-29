В Москве задержали банду во главе с бывшим актёром

Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
По информации из полиции, банда списывала деньги с банковских счетов умерших граждан с помощью контрафактных SIM-карт, а после присваивала недвижимость покойников.
- Организатором группы, как предполагают полицейские, являлся бывший актёр, - сказала Волк.
По её словам, он снимался в эпизодических ролях в нескольких культовых фильмах.
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