В Москве вводят новые ограничительные меры из-за распространения коронавируса. О них рассказал мэр столицы Сергей Собянин на своём официальном сайте.
Среди мер — приостановка работы социальных карт для пенсионеров и школьников, а также перевод продажи билетов в театры и музеи полностью в онлайн-режим.
Собянин отметил, что введение новых ограничений связано с увеличением случаев заражения коронавирусом. По его словам, нынешние цифры заболеваемости приближаются к пиковым значениям весны 2020 года, только сегодня количество госпитализированных в столице превысило 1000 человек. В связи с этим вновь развёрнуты временные коронавирусные госпитали в Сокольниках и Крылатском.
Градоначальник подчеркнул, что многие жители столицы соблюдают санитарные ограничения, но далеко не все.
Ранее мы писали, что в Москве временно отменят льготный проезд для школьников и пенсионеров.
Фото: pixabay.com
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