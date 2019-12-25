Билеты в театр или музей можно будет купить только онлайн.

В Москве вводят новые ограничительные меры из-за распространения коронавируса. О них рассказал мэр столицы Сергей Собянин на своём официальном сайте.

Среди мер — приостановка работы социальных карт для пенсионеров и школьников, а также перевод продажи билетов в театры и музеи полностью в онлайн-режим.

Собянин отметил, что введение новых ограничений связано с увеличением случаев заражения коронавирусом. По его словам, нынешние цифры заболеваемости приближаются к пиковым значениям весны 2020 года, только сегодня количество госпитализированных в столице превысило 1000 человек. В связи с этим вновь развёрнуты временные коронавирусные госпитали в Сокольниках и Крылатском.

Градоначальник подчеркнул, что многие жители столицы соблюдают санитарные ограничения, но далеко не все.

Ранее мы писали, что в Москве временно отменят льготный проезд для школьников и пенсионеров.

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