Решение принято в связи с ростом случаев заражения коронавирусом.

В Москве временно отменят льготный проезд для школьников и пенсионеров до 28 октября. Данное решение принял мэр Москвы Сергей Собянин для ограничения контактов между людьми во время увеличения числа заражений коронавирусом.

По словам градоначальника, соблюдение домашнего режима пенсионерами, хроническими больными и школьниками, а также переход на удалёнку, соблюдение масочного режима и социальной дистанции поможет приостановить волну эпидемии.

Давайте поможем себе и близким сохранить здоровье и жизни. Сергей Собянин, мэр Москвы

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