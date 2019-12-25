Инфекция способна подавлять болевые ощущения.

У коронавируса выявили неожиданное полезное свойство. Об этом рассказали представители Университета Аризоны в публикации для издания Pain. По результатам исследования стало известно, что SARS-CoV-2 способен облегчать боль. Это объясняет то, что многие пациенты не испытывают тяжелых симптомов, но могут распространять инфекцию. Такое свойство коронавируса может быть использовано при дальнейшем изучении в области анестезии.

Эффект обезболивания происходит за счет работы S-белка. Он позволяет коронавирусу попасть в человеческие клетки и подавляет передачу сигналов, связанных с формированием болезненных ощущений. S-белок с рецептором АСЕ2, но а также с нейропилином-1. С последним также связан фактор роста эндотелия сосудов А (VEGF-A). Он играет роль в развитии сосудов и такими заболеваниями как рак и ревматоидный артрит.

В Москве зафиксирован антирекорд по количеству госпитализированных с коронавирусом.

Фото: Pixabay.com