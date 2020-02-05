В Москве вспыхнул пожар в здании Митинского радиорынка. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Инцидент произошел утром 24 июня на северо-западе Москвы. Поступило сообщение о пожаре в здании на Пятницком шоссе. В целях безопасности из здания были эвакуированы 500 человек. Информация о пострадавших не поступала. Прибывшие на место пожарные потушили возгорание.
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Видео: Telegram / Осторожно, Москва
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