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В Москве выписали первый штраф с камеры за езду без пропуска

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Оштрафованный гражданин, конечно, не согласен.

В Москве выписали первый штраф с камеры за езду без пропуска. Его получил житель столицы Максим Чирков.

Его оштрафовали за нарушение режима самоизоляции — по статье административного кодекса Москвы о передвижении на автомобиле без цифрового пропуска.

Сам москвич заявил, что он вписал свой автомобиль в цифровой пропуск, поэтому он будет обжаловать данное решение. В столичном департаменте транспорта штраф объяснили тем, что гражданин неправильно ввёл номер машины в цифровой пропуск.

Ранее правительство РФ разрешило полицейским штрафовать граждан Петербурга.

Видео: Youtube/Московская Государственная Дума

Теги: режим самоизоляции, цифровые пропуска, штрафы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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