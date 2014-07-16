По словам эксперта, такое явление вне северных широт достаточно редкое.

В Москве в ночь на 16 сентября можно будет увидеть северное сияние. Об этом рассказал астрофизик Николай Чугай телеканалу "360".

По словам эксперта, такое явление вне северных широт достаточно редкое. Он напомнил, что полярное сияние озникает из-за свечения молекул в ионосфере на высоте от 150 до 300 километров. Также Чугай добавил, что жителям столицы не стоит ничего бояться, и на небо можно будет смотреть всем желающим.

