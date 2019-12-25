Подробности от очевидца: В Москве в двух отдыхающих мужчин попала молния

Инцидент произошел в районе Солнцево на берегу Мещерского пруда.

В районе Солнцево Москвы молния попала в двух отдыхающих.

ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах сообщает, что накануне днем, 27 июля, 2 мужчины пострадали от попадания молнии. ЧП произошло на берегу Мещерского пруда в районе Солнцево. Через 5-8 минут на месте происшествия была "скорая", которая госпитализировала пострадавших в больницу.

Пострадавшим оказывается вся необходимая медпомощь и диагностика. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Женщина - оцевидец на своей страничке в соцсетях сообщила, что один из пострадавших мужчин купался во время дождя и за несколько секунд до разряда молнии выходил на берег. Второй пострадавший находился под зонтом на пляже. У него прожжена джинсовая куртка на месте кармана, где лежал мобильный телефон.

В него и пришелся основной̆ удар- его джинсовая куртка прожжена на месте кармана (там находился телефон) anna__rosso

Оба мужчины долго не приходили в сознание. По ее словам, спасатели на пляже сработали профессионально и откачивали мужчин до приезда медиков.

оба мужчины долго не приходили в сознание, а спасатели на пляже действовали профессионально, откачали обоих, пока ехала Скорая anna__rosso

Женщина рассказала, что всех, кто находился рядом тоже "оглушило ударной волной". Также она поведала подписчкам, что все знают, как надо вести себя во время грозы, но пренебрегают этими правилами, подвергая себя опасности из-за беспечности.

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Фото:Instagram/igor_losk