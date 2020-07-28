В Мехико две спортсменки погибли, еще три пострадали от удара молнии

Выжившие девушки получили ожоги второй степени.

В столице Мексики две спортсменки погибли, еще три пострадали от удара молнии. Об этом сообщили местные журналисты из издания Universal. Они отметили, что трагедия произошла на юго-востоке страны во время матча женской футбольной лиги.

Игру в муниципалитете Тлаука решено было прервать из-за сильного ливня. Однако пятеро девушек приняли решение вернуться на поле, чтобы забрать мяч. В этот момент в поле ударила молния. Всех пострадавших экстренно госпитализировали. Жизнь двух пациенток медики не смогли спасти. Одна из жертв была несовершеннолетней.

Три пострадавших отделались ожогами второй степени. В настоящее время из жизням ничего не угрожает.

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Видео: YouTube / The Random Man