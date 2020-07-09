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Трамп назвал отношения США и Мексики отличными

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Политики из США и Мексики встретились, чтобы обсудить сотрудничество.

Дональд Трамп назвал отношения США и Мексики отличными. Об этом президент США заявил на встрече с  Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. По словам американского политика, стороны решили многие из самых сложных противоречий, с которыми столкнулись США и Мексика.

Работая плечо к плечу с президентом Лопесом Обрадором, мы поднимаем наши отношения на новую высоту и выстраиваем мощное экономическое сотрудничество и сотрудничество в области безопасности

Дональд Трамп, президент США

Глава Вашингтона отметил роль трехстороннего экономического соглашения, в которых участвуют США, Мексика и Канада. По информации от ТРампа, 36 миллионов граждан Мексики находятся в США. Лопес Обрадор заметил, что в Мексике проживает 1,5 миллиона американцев.

Трамп подтвердил возможность запрета TikTok в стране.

Видео: The White House

Теги: дональд трамп, мексика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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