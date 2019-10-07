Видео из Москвы:В Алабяно-Балтийском тоннеле загорелся автобус

Водители сдавали задом, чтобы не задохнуться.

Сегодня днем, 7 октября, в Алабяно-Балтийском тоннеле под Ленинградским шоссе произошел пожар.

Сообщается, что воспламенился автобус на площади 10 квадратных метров. Люди успели покинуть автобус самостоятельно. По предварительным данным пострадавших нет. В МЧС отметили, что системы дымоудаления из тоннеля работают штатно.

В ЦОДД Москвы сообщили, что движение на данный момент открыто в одну сторону. Работники ЦОДД делают все возможное для открытия скорейшего движения в нормальном режиме. По какой причине загорелся автобус, на данный момент нет точных сведений. Очевидцы сообщили в соцсетях, что автомобили сдавали задним ходом, чтобы освободить тоннель и не задохнуться.

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Фото: Twitter/ЦОДД