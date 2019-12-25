Предыдущий рекорд был поставлен 18 июня.

В Москве установлен новый рекорд по числу заражений COVID-19 за сутки. Об этом рассказали представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. За последние сутки количество новых пациентов увеличилось на 9 120 человек. Этот показатель стал новым рекордом за все время пандемии. Предыдущий рекорд в российской столице фиксировался экспертами 18 июня. Вчера в городе ковид подтвердили у 9 056 пациентов. В общей сложности COVID-19 переболели 1 278 265 человек.

На последние сутки от коронавируса вылечились 3 395 пациентов, а за все время распространения инфекции - 1 113 794. В Москве продолжают лечиться от коронавируса 143 119 человек.

В Петербурге 19 июня погода побьет летний рекорд тепла.

Фото: оперштаб