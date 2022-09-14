У него отобрали мобильный телефон и деньги.

В Москве трое мужчин напали на пассажира на станции "Выхино". Об этом сообщает "Вечняя Москва" со ссылкой на УИиОС ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел в ночь на 14 сентября. Злоумышленники избили 25-летнего мужчину, отобрали у него мобильный телефон и деньги, после чего скрылись. Пострадавшего госпитализировали, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Полиция нашла двоих из трех злоумышленников менее чем за сутки. Местоположение третьего соучастника выясняют правоохранительные органы.

Ранее мы сообщали, что в Кузбассе обвиняемый в резонансном убийстве двух школьниц получил пожизненный срок.

Видео: МВД России