В Москве трое мужчин напали на пассажира на станции "Выхино". Об этом сообщает "Вечняя Москва" со ссылкой на УИиОС ГУ МВД России по городу.
Инцидент произошел в ночь на 14 сентября. Злоумышленники избили 25-летнего мужчину, отобрали у него мобильный телефон и деньги, после чего скрылись. Пострадавшего госпитализировали, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Полиция нашла двоих из трех злоумышленников менее чем за сутки. Местоположение третьего соучастника выясняют правоохранительные органы.
Ранее мы сообщали, что в Кузбассе обвиняемый в резонансном убийстве двух школьниц получил пожизненный срок.
Видео: МВД России
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