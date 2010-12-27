В Москве согласовали повторный митинг в поддержку свободного интернета

Митинг состоится 13 мая на проспекте Академика Сахарова.

Сегодня, 8 мая, в Москве была согласована повторная акция в защиту свободного интернета. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Протестный митнг действительно состоится - это подтвердил руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

Митинг ограничен во времени: с 14.30 до 16.00 часов. Однако можно отметить, что в этот раз нет ограничения по количеству людей, которые смогут стать участниками акции. На данный момент заявлено 5 тысяч человек, но при увеличении этой цифры, по словам московских властей, никаких мер приниматься не будет.

Напомним, что 30 апреля на том же самом проспекте Академика Сахарова проходил аналогичный митинг. Тогда шествие собрало 7,5 тысяч человек при заявленных 5 тысячах.

Все проходит в рамках приличия, без эксцессов. Люди хотят просто выразить свою точку зрения. Заявила пресс-секретарь Департамента региональной безопасности Елена Романова.

Также 1 мая анологичный митинг состоялся в Петербурге - как это было.

Фото: Telegram / ЁЖ