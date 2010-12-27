Павел Дуров позвал москвичей на митинг в поддержку свободного интернета

Основатель мессенджера Telegram призвал жителей столицы поддержать организаторов митинга против блокировки приложения. Акция согласована с властями.

Павел Дуров призвал москвичей поддержать организаторов митинга против блокировки Telegram. Акция согласована с местными властями. Об этом пишет "Фонтанка".

"Это исторический шанс для москвичей выразить общую позицию. Послезавтра может быть уже поздно", – написал Павел Дуров в соцсети "ВКонтакте".

Он напомнил, что 30 апреля на проспекте Сахарова состоится митинг. По словам миллиардера, Россия находится на перепутье, и, если бездействовать, то население страны может потерять не только Telegram, но и другие популярные сервисы.

"Последние 2 недели мы вели неравный бой с интернет-цензором. Мы делали это ради вас – наших российских пользователей. Однако будущее российского интернета находится, в конечном счете, в ваших руках", – полагает Дуров.

Ранее мы сообщали, что Работа Telegram восстановлена.

Фото: ВКонтакте/Павел Дуров