В Москве скончался Алан Чумак

О смерти известного целителя сообщил на своей странице в Facebook украинский журналист Дмитрий Гордон.

На странице в Facebook украинского журналиста Дмитрия Гордон появилось сообщение о смерти известного целителя Алана Чумака. "Несколько часов назад в Москве на 83-м году жизни скончался Аллан Владимирович Чумак — выдающийся целитель, писатель, философ и просто замечательный человек. Мы дружили 27 лет", - пишет Дмитрий.

Алан Чумак родился в Москве 26 мая 1935 года. Он прославился в 80х годах прошлого столетия своими целительными сеансами по телевидению. Алан после изучения нетрадиционных методов лечения нашел в себе целительские способности. Он является автором нескольких книг: "Тем, кто верит в чудо", "Книга-экстрасенс. Практические приемы по исцелению себя и своих близких", "Исцеляющая сила внутри вас".

Под опубликованным сообщением много слов соболезнований от людей, которым он в свое время помог обрести здоровье.

Видео: YouTube/Lockty(2010г)