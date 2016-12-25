В Москве скончалась телеведущая Елена Миронова

Известная сотрудница "Первого канала" на протяжении долгого времени боролась с тяжелой болезнью.

В Москве умерла известная телеведущая Елена Миронова. Она на протяжении многих лет работала на "Первом канале", вела программу "Доброе утро" и работала корреспондентом программы "Время".

На сайте телеканала сообщается, что Миронова долгое время боролась с тяжелой болезнью. Недавно отмечалось 30-летие передачи "Доброе утро", и телеведущий Андрей Малахов заявил, что на эфир приглашали Миронову, но из-за химиотерапии она не смогла присутствовать на съемках.

"Это большая утрата для всего коллектива Первого канала, приносим соболезнования близким", — сообщила пресс-служба канала.

Место и время проведения прощания с Еленой Мироновой будет объявлено позднее.

Фото: rzn.info