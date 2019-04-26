В Москве сын напал на контролера в автобусе из-за матери

Инцидент произошел после проверки документов.

В Москве 19-летний парень напал с кулаками на контролера в автобусе, защищая мать-безбилетницу. Об этом сообщил Telegram-канал "112".

По данным издания, во время поездки женщина решила оплатить свой проезд льготным билетом сына. После этого к ней подошел контролер и попросил документы, чтобы разобраться в ситуации.

Тогда в диалог с инспектором пассажирского транспорта вступил сын. В какой-то момент он применил силу. На месте происшествия работали правоохранители.

Молодого человека задержали, ему предъявили обвинение. В результате возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия к представителю власти.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге три пьяные девушки избили 25-летнего жителя Псковской области из-за замечания.

Фото: Piter.tv