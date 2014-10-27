По факту двойного убийства на востоке Москвы возбуждено уголовное дело

Двух женщин 1961 года рождения c многочисленными ножевыми ранениями обнаружила в квартире дочь одной из погибших.

Сегодня, 18 сентября, в СМИ появилась информация о двойном убийстве на востоке Москвы. Накануне, 17 сентября, женщина обнаружила свою мать и ее соседку, обе 1961 года рождения, без признаков жизни по улице Перовской города Москвы.

Приехавшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов при визуальном осмотре установили, что смернть наступила в результате многочисленных колото-резаных ранений в грудь.

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и задержание лиц, причастных к его совершению", - говорится на официальном сайте СУ СК РФ по г. Москве.

Расследование уголовного дела продолжается.

Видео: Piter.TV