В Москве расширили перечень приоритетных отраслей для поддержки бизнеса

Субъектам МСП, которые входят в список приоритетных отраслей, в период до 31 декабря 2021 года предоставляется поддержка в размере до 8% годовых по вновь взятым кредитам.

Власти Москвы расширят список приоритетных отраслей, которые имеют право на получение льготных кредитов. Об этом сообщает пресс-служба московского правительства.

В сообщении говорится, что соответствующее постановление уже подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Так, к числу приоритетных отраслей добавят предоставление в аренду собственного недвижимого имущества (за исключением предоставления по договорам финансовой аренды и жилых помещений). В списке значится и предоставление в аренду и собственного движимого имущества, а также деятельность по обслуживанию зданий и территорий.

Эти убъекты МСП до 31 декабря этого года смогут получить поддержку в размере 8% годовых по вновь взятым кредитам.

Крупным предприятиям, осуществляющим деятельность в одной или нескольких приоритетных отраслях, в период до 31 декабря 2021 года по кредитам, полученным ими с 1 июля 2021 года, предоставляется поддержка в размере до 4% годовых по кредиту, — сообщили в мэрии.

Программа эта начала действовать с мая прошлого года. За это время более 18 тыс. компаний получили кредиты на сумму более 132,9 млрд рублей.

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