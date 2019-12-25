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В Москве продавщице детской одежды начислили аванс в 2 миллиона рублей
Сегодня, 10:42
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MShaffter

В Москве продавщице детской одежды начислили аванс в 2 миллиона рублей

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После получения такого аванса женщина пропала и не выходит на связь.

В Москве сотруднице магазина детской одежды начислили аванс в размере 2 миллионов рублей.

"Агентство Городских Новостей Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве сообщает, что в полицию обратилась представитель магазина детской одежды и сообщила, что одной из сотрудниц магазина ошибочно начислили большую сумму в аванс, после чего продавщица пропала.

По словам заявительницы, 29 октября2019 года в отдел молодежной и детской одежды устроилась женщина на должность заведующей секцией с окладом 23 тысячи рублей. 27 ноября 2019 года женщине по ошибке перечислили аванс в размере около 2 миллионов рублей, после чего сотрудница пропала и не выходит на связь. 

В МВД выясняют обстоятельства случившегося и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото:pixabay

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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