В Москве продавщице детской одежды начислили аванс в 2 миллиона рублей

После получения такого аванса женщина пропала и не выходит на связь.

В Москве сотруднице магазина детской одежды начислили аванс в размере 2 миллионов рублей.

"Агентство Городских Новостей Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве сообщает, что в полицию обратилась представитель магазина детской одежды и сообщила, что одной из сотрудниц магазина ошибочно начислили большую сумму в аванс, после чего продавщица пропала.

По словам заявительницы, 29 октября2019 года в отдел молодежной и детской одежды устроилась женщина на должность заведующей секцией с окладом 23 тысячи рублей. 27 ноября 2019 года женщине по ошибке перечислили аванс в размере около 2 миллионов рублей, после чего сотрудница пропала и не выходит на связь.

В МВД выясняют обстоятельства случившегося и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее: В московской квартире погибли молодые профессиональные шахматисты

Фото:pixabay