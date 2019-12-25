В московской квартире погибли молодые профессиональные шахматисты

Установлена предварительная причина смерти.

В квартире на западе Москвы найдены тела парня и девушки без признаков насильственной смерти.

Телеграм-канал "112" сообщает, что в квартире на Кастанаевской улице Москвы найдены тела 18-летней девушки и 26-летнего парня. Обнаружил их отец девушки, который пришел домой. Следов насильственной смерти не обнаружено. По предварительным данным, молодые люди погибли от веселящего газа.

Сообщается, что погибшая была мастером спорта по шахматам, состояла в рейтинге ФИДЕ. Молодой человек гроссмейстер из Украины.

Фото: Piter.TV