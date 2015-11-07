В Москве при пожаре в административном здании погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Инцидент произошел на улице Верейской. Поступило сообщение о возгорании второго яруса трехэтажного административного здания. Площадь огня составила 315 квадратных метров.
В тушении огня участвовали 58 специалистов и 16 единиц техники. На втором этаже здания нашли погибшего. Причина пожара уточняется.
Ранее мы сообщали, что в Амурской области потушили производственный цех.
Видео: МЧС России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все