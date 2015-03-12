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В Амурской области потушили производственный цех

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При тушении огнеборцы эвакуировали кислородные баллоны.

В Амурской области потушили производственный цех. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в Благовещенске. Поступило сообщение о пожаре в предприятии на улице Энергетической. Площадь огня составила 1 170 квадратных метров.

При тушении огнеборцы эвакуировали кислородные баллоны. В результате пожара никто не пострадал. На месте работают дознаватели МЧС и специалисты пожарной лаборатории.

Ранее мы сообщали, что в Самарской области загорелись шесть жилых домов.

Видео: МЧС России

Теги: амурская область, мчс россии, пожар, производственный цех
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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