При тушении огнеборцы эвакуировали кислородные баллоны.

В Амурской области потушили производственный цех. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в Благовещенске. Поступило сообщение о пожаре в предприятии на улице Энергетической. Площадь огня составила 1 170 квадратных метров.

При тушении огнеборцы эвакуировали кислородные баллоны. В результате пожара никто не пострадал. На месте работают дознаватели МЧС и специалисты пожарной лаборатории.

Ранее мы сообщали, что в Самарской области загорелись шесть жилых домов.

Видео: МЧС России