В Москве пресекли деятельность нелегальных типографий. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По предварительной версии, злоумышленники изготавливали и продавали фальшивые паспорта, дипломы об образовании, повышении квалификации, медицинские справки и другие документы с реквизитами органов власти. Большинство из них печатались на официальных бланках. Фигуранты находили потенциальных клиентов через объявления в соцсетях, мессенджерах и на сайтах.
Готовые изделия отправлялись почтой в разные регионы России. Подпольные типографии располагались как по местам проживания сообщников, так и в промышленных помещениях. Общий доход от нелегальной деятельности составил свыше 2,6 млрд рублей.
Возбуждены уголовные дела. Под стражу заключены 14 фигурантов. В отношении еще 45 человек избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее мы сообщали, что в Новосибирске на скамью подсудимых отправятся пять граффитистов.
Видео: Telegram / МВД МЕДИА
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все