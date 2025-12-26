Общий доход от нелегальной деятельности составил свыше 2,6 млрд рублей.

В Москве пресекли деятельность нелегальных типографий. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительной версии, злоумышленники изготавливали и продавали фальшивые паспорта, дипломы об образовании, повышении квалификации, медицинские справки и другие документы с реквизитами органов власти. Большинство из них печатались на официальных бланках. Фигуранты находили потенциальных клиентов через объявления в соцсетях, мессенджерах и на сайтах.

Готовые изделия отправлялись почтой в разные регионы России. Подпольные типографии располагались как по местам проживания сообщников, так и в промышленных помещениях. Общий доход от нелегальной деятельности составил свыше 2,6 млрд рублей.

Возбуждены уголовные дела. Под стражу заключены 14 фигурантов. В отношении еще 45 человек избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА