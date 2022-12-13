В Москве пресечена деятельность организованной группы за подделку моторного масла

Фигуранты расследования отпущены под подписку о невыезде.

Бабушкинским межрайонным следственным отделом управления по Северо-Восточному административному округу ГУ СК РФ по российской столице возбуждено уголовное дело в отношении трех граждан. В настоящее время Крастина Аристова, Анна Бондаренко, Марат Насрутинов подозреваются в совершении преступления по части 4 статьи 180 УК РФ. Речь и дет о незаконном использовании средств индивидуализации товаров. Правонарушение выполнялось организованной преступной группой. Следователи считают, что фигуранты расследования на территории Подмосковья изготавливали и хранили для дальнейшей реализации товара контрафакт в виде моторных масел. При этом злоумышленники применяли чужие товарные знаки.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению. пресс-служба СК РФ по региону

В рамках расследования силовиками оперативниками страны было проведено 10 обысков, в ходе которых обнаружена контрафактная продукция, с фигурантами проведены следственные действия. На допросах граждане тслаи признательные показания. В настоящее время они отпущены под подписку о невыезде.

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Фото и видео: Telegram / Столичный СК