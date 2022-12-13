В Карачаево-Черкесии задержали бывшего участника банды Басаева и Хаттаба

Мужчина отправлен в СИЗО под стражу.

Бывшего участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба, принимавшего участие в убийстве 15 российских военнослужащих у чеченской станицы Червленная в 1999 году, был задержан на территории Карачаево-Черкесии. Соответствующее заявление сделали представители ФСБ и Следственного комитета РФ. Речь идет о мужчине 1981 года рождения по имени Абдуллялим Джумагишиев.

В отношении которого сформирована неопровержимая доказательная база его участия в вооруженном нападении бандформирований Басаева и Хаттаба на военнослужащих ВС РФ в октябре 1999 года у станицы Червленной Шелковского района. пресс-релиз ЦОС ФСБ

В настоящее время Джумагишиева отвезли к следователю, который предъявил подозреваемому обвинение по статьям "Бандитизм", "Вооруженный мятеж" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". После этого судебная инстанция заключила фигуранта расследования в СИЗО.

Напомним, что сражение у Червленной произошел 4 октября 1999 года, когда террористы банды Басаева и Хаттаба из засады напали на колонну военнослужащих 255-го гвардейского мотострелкового Волгоградско-Корсуньского полка. Боевики убили 15 военных и ранили еще 28 человек.

Задержаны участники нападений на российских военнослужащих на Северном Кавказе в 1999 и 2000 годах.

Фото и видео: Telegram / ФСБ России, Следственный комитет России