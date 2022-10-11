Обвинения предъявлены Адильхану Елманбетову и Тахиру Бегельдиеву.

Задержаны участники нападений на российских военнослужащих на Северном Кавказе в 1999 и 2000 годах. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы Следственного комитета России. Специалисты объяснили, что пойманы два бывших боевика из преступной группировки Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в бое с псковскими десантниками на высоте 776. В СК РФ подчеркнули, что продолжают расследование по незаконному вооруженному формированию, чтобы все ответственные лица были наказаны за преступления, которые совершили более 20 лет назад.

В управлении СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному находится уголовное дело о вооруженном нападении на солдат 6 роты 104 полка 76 Псковской дивизии Воздушно-десантных войск, жертвами которого стали 84 человека. Трагедия зафиксирована 29 февраля 2000 года в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чечни. К ситуации оказался причастен новый фигурант расследования - Адильхан Елманбетов. Речь идет о жителе Томской области, уроженце Шелковского района Чечни.

Совместно с силами ФСБ РФ и ФСб по Ставропольскому краю пойман также Тахир Бегельдиев, житель Нефтекумского района. В надзорном ведомстве установили, что в конце сентября 1999 года Бегельдиев добровольно вступил в состав ОПГ. Он совершил тяжкие и особо тяжкие злодеяния. Мужчина был одним из тех, кто утром 4 октября 1999 года в Червленной дождался сначала появления военнослужащих войсковой части 34605 Минобороны РФ, после чего напал на них. В результате бойни погибли 15 солдат, еще 28 человек пострадали.

В настоящее время Елманбетову и Бегельдиеву предъявлены обвинения по статьям 279 и 317, части 2 статьи 209. Следствие требует помещения подозреваемых под стражу.

СК возбудил уголовное дело после подрыва на Крымском мосту.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет РФ, ЦОС ФСБ России