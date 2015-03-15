Отмечается, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

В Москве полиция задержала пассажира метро, разбившего плафон на балюстраде эскалатора. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, инцидент произошел на станции метро "Крестьянская застава". Злоумышленником оказался 38-летний житель Астрахани. Отмечается, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. О происшествии правоохранителям сообщил дежурная по станции. Подозреваемого задержали при выходе из метро на той же станции. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали подозреваемых в организации незаконной миграции.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА