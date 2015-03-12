За свои услуги злоумышленники получали денежное вознаграждение в размере от 300 тысяч до 400 тысяч рублей.

В Москве задержали подозреваемых в организации незаконной миграции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, задержанные организовали незаконную легализацию иностранных граждан путем создания фиктивных условий для получения разрешений на временное проживание, видов на жительство и гражданства РФ. Фактически же мигранты трудовую деятельность не осуществляли. За свои услуги злоумышленники получали денежное вознаграждение в размере от 300 тысяч до 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Саратовской области пресечена незаконная деятельность по производству и сбыту фруктовых и ягодных соков.

Видео: Telegram / МВД Россия