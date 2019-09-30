В Саратовской области пресечена незаконная деятельность по производству и сбыту фруктовых и ягодных соков

Местные потребители получали опасную для здоровья продукцию.

Российские правоохранительные органы по Саратовской области пресекли незаконную деятельность по производству и сбыту фруктовых и ягодных соков, не отвечающих требованиям безопасности. Соответствующее заявление сделала журналистам официальный представитель полиции Ирина Волк в социальных сетях. Она отметила, что нелегальный бизнес оказался организован в складском помещении, расположенном на проспекте имени 50 лет Октября. Продукцию изготавливала местная коммерческая организация. Компания имела право производить безалкогольные напитки, но проведенное специалистами лабораторное исследование показало, что качество соков не соответствует требованиям Технического регламента. В результате товар был опасен для здоровья и жизни потребителей.

Из производственных и складских помещений изъято порядка 2500 бутылок с готовой продукцией, пустая тара, оборудование и сырье. Обнаружили более тысячи бутылок, на которых незаконно нанесен чужой товарный знак. пресс-служба МВД РФ

Согласно предварительным данным, за все время противоправной деятельности через региональные рынки потребителям было реализовано около двух тонн небезопасной продукции. Ведется уголовное дело по статье 238 УК РФ. также сотрудники МВД возбудили административное производство о незаконном использовании средств индивидуализации товаров.

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Фото и видео: МВД Медиа