В Москве полицейские задержали подозреваемых в незаконном использовании товарных знаков

Ирина Волк рассказала об обнаружении контрафактной парфюмерной продукции.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции российских правоохранительных органов по столице задержали двух жительниц Московской области, которые подозреваются в незаконном использовании средств индивидуализации товаров. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Пресс-секретарь пояснила, что одна из женщин зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, после чего организовала работу трех торговых точек на территории Зеленограда. В этих центрах сотрудники предлагали клиентам приобрести парфюмерную продукцию различных мировых брендов. Однако весь товар был с признаками контрафактности. Установлено, что товар организатор преступной деятельности приобретала оптом на столичных рынках.

Полицейскими проведено шесть обысков в жилищах задержанных и в торговых павильонах. Изъято более двух тысяч единиц парфюмерной продукции, товар направлен на экспертизу. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 180 УК РФ. В отношении фигуранток расследования избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас специалисты устанавливают лица, которые могут быть причастны к криминальной деятельности.

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Фото и видео: МВД Медиа