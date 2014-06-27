В аэропорту Домодедово транспортные полицейские раскрыли кражу часов стоимостью 150 тысяч рублей

Мужчина хотел забрать себе аксессуар, который пассажирка забыла на досмотре.

В дежурную часть правоохранительных органов на территории подмосковного аэропорта "Домодедово" с заявлением о краже наручных часов дорогостоящей швейцарской марки обратилась одна из пассажирок. Она указала, что у нее пропал ручной аксессуар со стоимостью в 150 тысяч рублей. Пострадавшая объяснила, что забыла его при прохождении досмотрового контроля на рамках интроскопа в лотке. Позже она вспомнила о часах, но их уже не было на месте. В результате сотрудники транспортной полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения, после чего установили подозреваемого преступления. Им оказался пассажир, который также проходил досмотр. Он увидел забытую вещь, после чего забрал ее и положил в рюкзак супруги.

В настоящее время личность злоумышленника установлена. Мужчина 1954 года является жителем Московской области. Мужчина был задержан в перронном автобусе, который следовал к самолёту. Известно, что супружеская пара планировала улететь в Сочи. Фигурант расследования признался в содеянном. Полиция изъяла у него часы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 158 УК РФ. Сейчас подозреваемый отпущен под обязательство о явке.

Полиция проводит проверку по факту инцидента со стрельбой в Курске и незаконного хранения патронов.

Фото и видео: Telegram / МВД Медиа