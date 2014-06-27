Полиция проводит проверку по факту инцидента со стрельбой в Курске и незаконного хранения патронов

Житель Курса был обезврежен, у него конфисковано оружие.

В дежурную часть правоохранительных органов по российскому городУ Курску поступило сообщение о стрельбе по улице Ломоносова. К результате на место инцидента направились сотрудники МВД, а также временно исполняющий обязанности начальника городского управления полиции Александр Белунскас. Местные жители объяснили оперативникам, что в жилом здании слышен шум и фиксируются звуки, напоминающие выстрелы. Полиция оцепила территорию дома, а также выступила в переговоры с мужчиной.

Александр Белунскас установил с ним доверительные отношения, первым вошёл в его жилище. Там руководитель городского УМВД обезвредил жителя Курска 1964 года рождения. пресс-служба МВД по региону

Во время осмотра помещения специалисты нашли множество пустых бутылок из-под алкоголя, а также три ружья, патроны, газовый револьвер и пневматическую винтовку. Подозреваемый заметил, что открыл огонь в целях самозащиты, так как "отбивался от неизвестных ему людей". Далее мужчина был передан в руки медицинского персонала. Сейчас пациент остается на лечении. По информации от пресс-службы МВД Курской области, частично вооружение и боеприпасы у жителя города находились на законных основаниях. В отношении остальной части патронов оперативники подготовили материалы о нарушении законодательства в сфере оборота оружия. После этого было принято решение о конфискации и аннулировании разрешительных документов у жителя Курска.

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Фото и видео: Telegram / МВД Медиа