В Москве трагически погиб топ-менеджер "Почты России" и бизнес-тренер Максим Парамонов

Появились подробности смерти Максима Парамонова.

Накануне, 10 мая, в Москве погиб IT-менеджер "Почты России" и бизнес-тренер Максим Парамонов.

Как сообщает Mash, в четверг Максим Парамонов решил поплавать в бассейне на Кожевнической улице. В воде мужчине стало плохо, у него случился инфаркт. Максим начал тонуть. Спасти его не удалось.

Максим Парамонов - IT профессионал с 2000 года. С 2014 года он занимал руководящие позиции в крупных компаниях, в том числе "Гражданские самолеты Сухого", НПО "Наука", "Почта России". Кроме того Максим Парамонов вел обучающие курсы, был преподавателем МВА. За свою карьеру Парамонов внедрил три системы класса ERP, два корпоративных портала, две системы бюджетирования, систему управления проектами, две системы планирования производства, систему управления качеством, две системы моделирования бизнес процессов, успешно прошёл два аудита ISO 9001:2008, создал четыре службы Service Desk. Он прочитал более 50 докладов, проводил мастер-классы, учебные лекции. Проводил аудиты IT в разных компаниях.

В своем микроблоге в 2015 году Максим Парамонов делился опытом борьбы с лишним весом.

Похудеть я пытался с 2008 года. За это время мой вес колебался от 111 до 99 кг. Но чаще всего держался в районе 105 кг. Максим Парамонов

Максиму Парамонову было 38 лет.

Видео и фото: Максим Парамонов