В Москве подстрекавшего к терактам приговорили к 11 годам лишения свободы

Он проведет три года в тюрьме, а остальную часть срока – в колонии строгого режима.

Военный суд в Москве признал виновным уроженца Дагестана Юсупа Юсубова в подстрекательстве к совершению террористических актов. Его приговорили к 11 годам лишения свободы, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Уточняется, что Юсубов проведет три года в тюрьме, а остальную часть срока – в колонии строгого режима. Сам подсудимый вину не признал. Приговор может быть обжалован.

По версии следствия, в 2019-2020 годах Юсубов пытался уговорить мужчину и его жену на совершение терактов. Женщина должна была устроить взрыв на станции метро "Киевская" в Москве, а ее супруг – напасть на полицейского, а затем на сотрудников "Лубянки". Мужчина сдался правоохранителям и стал свидетелем по делу Юсубова.

Ранее обвиняемая в Белоруссии гражданка России Софья Сапега написала прошение о помиловании.

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