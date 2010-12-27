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В столице отпустили задержанных активистов из Петербурга
Сегодня, 21:43
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TretyakovaS
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В столице отпустили задержанных активистов из Петербурга

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В Москве отпустили активистов петербургского движения "Весна".

В Москве отпустили активистов петербургского движения "Весна". Об этом сообщает "Росбалт".

По данным "Протестной Москвы", общественников отпустили в связи с истечением срока задержания.

Напоминаем, что 5 ноября в Москве задержали нескольких участников слушаний чтений Адама Смита в ВШЭ, организованных либертарианцами. Среди них оказались и активисты "Петербургской Весны".

Также 7 ноября в Петербурге у здания прокуратуры прошли одиночные пикеты активистов движения в поддержку задержанных в столице "коллег". 

Теги: движение весна , митинги , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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