В Москве отменили массовые новогодние гуляния из-за коронавируса. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин, пишет ТАСС.
По его словам, те ограничения из-за пандемии коронавируса, которые ввели накануне, продлятся до 15 января. Градоначальник отметил, что они необходимы в сложившейся ситуации.
Ограничения означают в том числе и запрет на массовые мероприятия в Рождество .
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Фото: pixabay.com
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