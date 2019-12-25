Ограничения означают запрет на массовые мероприятия.

В Москве отменили массовые новогодние гуляния из-за коронавируса. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин, пишет ТАСС.

По его словам, те ограничения из-за пандемии коронавируса, которые ввели накануне, продлятся до 15 января. Градоначальник отметил, что они необходимы в сложившейся ситуации.

Ограничения означают в том числе и запрет на массовые мероприятия в Рождество .

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