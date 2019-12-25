В Москве отменили дело против укусившей полицейского женщины в МФЦ

Ее привлекли к административной ответственности.

Прокуратура Москвы отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении женщины, которая при задержании укусила сотрудника правоохранительных органов в МФЦ. Об этом информирует агентство ТАСС.

Уточняется, что на момент возбуждения дела отсутствовали достаточные данные о совершении женщиной преступления. Однако она привлечена к административной ответственности по ряду статей, в том числе за нахождение в общественном месте без СИЗ. В отношении нарушителя составлены протоколы по статьям КоАП российской столицы о нарушении требований режима повышенной готовности на территории Москвы, неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции и мелком хулиганстве.

Напомним, инцидент произошел 25 июня. Находясь в МФЦ, женщина отказалась выполнить требование сотрудников центра надеть медицинскую маску. После этого она начала себя неадекватно вести. Вследствие этого была вызвана полиция. При сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов женщина укусила одного из них и несколько раз ударила по ноге. СК возбудил уголовное дело о применении насилия в отношении полицейского.

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