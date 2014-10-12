В Волхове собака укусила ребенка за губу и плечо

Собака подрыла землю под забором на соседнем участке.

Волховская городская прокуратура проводит проверку по факту нападения собаки на 8-летнего мальчика в городе Волхов. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, ребенок хотел погладить собаку, которая подкопала землю под забором на соседнем участке и выбралась оттуда. Собака набросилась на мальчика и вцепилась ему в лицо. Пострадавший получил рваную рану нижней губы, укусы предплечья и тела.

Сотрудники ведомства в ходе проверки дадут оценку действиям хозяев пса и родителей ребёнка.

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Фото: Piter.tv