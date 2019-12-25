В Ленобласти кавказская овчарка покусала сотрудницу МВД

Женщине потребовалась помощь медиков.

Вечером 29 мая в Ломоносовском районе Ленобласти госпитализировали сотрудницу МВД с укушенной раной ягодичной области. Женщина пострадала во время осмотра участка, на котором произошла кража. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Кавказская овчарка напала на сотрудницу полиции в деревне Воронино, Усадьба Енгалычево. Собака хозяина участка укусила женщину за ягодицу, порвав одежду. Пострадавшую увезли в Ломоносовскую центральную больницу. После оказания помощи ее отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

Ранее пес нашел человеческие останки в поле рядом с Колтушским шоссе.

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