В Москве от коронавируса за сутки вылечились еще 1 864 человека

Общее количество выздоровевших 21 506 человек.

В Москве за сутки выздоровели 1 864 пациента с подтвержденным коронавирусом.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице за сутки выздоровели от коронавируса еще 1 864 человека с подтвержденным коронавирусом. Общее количество выздоровевших пациентов с COVID-19 в Москве равняется 21 506 человек.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1864 человека. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 21506 Анастасия Ракова

Ранее:В Москве за сутки умерли 53 пациента с коронавирусом

Фото: Piter.TV