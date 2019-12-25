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В Москве от коронавируса за сутки вылечились еще 1 864 человека
Сегодня, 9:37
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В Москве от коронавируса за сутки вылечились еще 1 864 человека

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Общее количество выздоровевших 21 506 человек.

В Москве за сутки выздоровели 1 864 пациента с подтвержденным коронавирусом.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице за сутки выздоровели от коронавируса еще 1 864 человека с подтвержденным коронавирусом. Общее количество выздоровевших пациентов с COVID-19 в Москве равняется 21 506 человек.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1864 человека. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 21506

Анастасия Ракова

 

Ранее:В Москве за сутки умерли 53 пациента с коронавирусом
Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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