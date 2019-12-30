В Москве неизвестные ворвались в гостиницу и начали стрелять по постояльцам

Инцидент произошел в районе Зюзино столицы в ночь на 23 января.

В Москве 2 человека пострадали во время перестрелки в гостинице.

ТАСС сообщает, что сегодня ночью на 23 января неизвестные ворвались в гостиницу по адресу по адресу: Москва, улица Керченская, дом 1а и устроили разборки с постояльцами. В ходе конфликта было произведено несколько выстрелов, предположительно из травматического пистолета.

В ходе перестрелки два человека получили тяжелые ранения и были госпитализированы в больницу. В отделение полиции доставили молодого человека 1995 года рождения. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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ФОТО: Piter.TV