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В Москве неизвестные ворвались в гостиницу и начали стрелять по постояльцам
Сегодня, 10:34
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MShaffter

В Москве неизвестные ворвались в гостиницу и начали стрелять по постояльцам

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Инцидент произошел в районе Зюзино столицы в ночь на 23 января.

В Москве 2 человека пострадали во время перестрелки в гостинице.

ТАСС сообщает, что сегодня ночью на 23 января неизвестные ворвались в гостиницу по адресу по адресу: Москва, улица Керченская, дом 1а и устроили разборки с постояльцами. В ходе конфликта было произведено несколько выстрелов, предположительно из травматического пистолета.

В ходе перестрелки два человека получили тяжелые ранения и были госпитализированы в больницу. В отделение полиции доставили молодого человека 1995 года рождения. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Сегодня ранее: Неизвестный мужчина расстрелял прохожих в Сиэтле

ФОТО: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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