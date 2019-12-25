Сейчас в столице достаточно спокойная ситуация.

В Москве не планируют вводить новые коронавирусные ограничения. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, сейчас в столице достаточно спокойная ситуация. Поэтому вопрос введения карантинных мер заново власти Москвы будут рассматривать, если этого будет требовать ситуация.

Ранее Собянин заявил, что Москва вернулась к показателям докоронавирусного времени на 90%. По сравнению с тем трафиком, который был в прошлом году, в этом году в этот период примерно 89-90% трафика от уровня прошлого года.

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