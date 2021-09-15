В Москве навязчивый поклонник выбросил фитнес-тренера из окна

Мужчина испытывал к ней чувства, однако девушка воспринимала его только как друга.

Житель Москвы вытолкнул из окна фитнес-тренера, которая не отвечала ему взаимностью. Сейчас за ее жизнь борются врачи, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

По предварительным данным, в ходе ссоры москвич вытолкнул девушку из окна жилого дома. В настоящее время пострадавшая находится в больнице, ее состояние улучшается.

По данным Telegram-канал Shot, 33-лений сталкер пытался добиться расположения 26-летней фитнес-тренера, к которой ходил заниматься спортом, на протяжении 1,5 лет. Однако девушка не хотела вступать с ним в отношения.

Недавно мужчина предложил ей открыть собственный тренажерный зал. Для обсуждения бизнес-плана девушка пришла к сталкеру в квартиру на улице Короленко. Там поклонник избил ее молотком, а после с ружьем в руках вытолкал из окна. Подозреваемого позже нашли мертвым.

Ранее в Невском районе пьяный мужчина избил сожительницу.

Фото: Piter.tv