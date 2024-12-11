Установлена причастность к криминальной деятельности пяти человек.

В Москве накрыли сеть аптек, где продавали контрафактный препарат для похудения.Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального управления Следственного комитета России через социальные сети. Таким образом пресечена незаконная деятельность участников преступной группы, обвиняемых в сбыте недоброкачественных лекарственных препаратов. В их отношении ведется уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 238.1 УК РФ. В надзорном ведомстве уточнили, что не позднее ноября 2023 года злоумышленники вступили в преступный сговор в целях сбыта на территории страны незарегистрированных лекарственных средств. В столице они разработали схему покупку таких средств за пределами РФ, а также их дальнейший ввоз. За время работы подозреваемым удалось реализовать товар на общую сумму, превышающую сто тысяч рублей.

Проведены обыски по местам жительства, аптеках, где изъяты указанные лекарственные средства. По предварительным данным, стоимость изъятых препаратов составляет свыше 10 млн рублей. пресс-служба СК РФ по Москве

Утановлена причастность пяти лиц. В настоящее время им предъявлено обвинение. Государственное обвинение планирует ходатавствовать о взятии под стражу организатора незаконной деятельности в регионе.

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Фото и видео: Telegram /Столичный СК