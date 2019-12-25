В Москве стартовали съемки интерактивного сериала о буллинге "Ничего страшного"

Речь пойдет о семье, которую травят и унижают как в жизни, так и в соцсетях.

В Москве стартовали съемки сериала "Ничего страшного". По словам продюсера Али Береславцевой, проект будет интерактивным, чтобы привлечь как можно больше внимания зрителей к общественно значимым проблемам.

По сюжету, главные герои – семья Бегловых – подвергается травле и унижению как в жизни, так и в соцсетях. Зрители смогут вмешаться в происходящее на экране и разобраться в причинах агрессии окружающих.

Главные роли исполнили Виталий Кудрявцев и Алиса Хазанова. Дата премьеры пока не называется. Сериал рассчитан и на подростков, и на взрослых, ставших жертвами травли, в том числе сетевой.

Ранее Кэтрин Зета-Джонс сыграет Мортишу Аддамс в сериале "Уэнсдей" Тима Бертона.

Фото: Instagram / alisakhazanova