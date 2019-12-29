В Москве начали отлов диких животных из-за коронавируса

Андреева отметила адекватное отношение населения к предпринимаемым мерам.

В Москве началась масштабная дератизация и отлов диких животных. Соответствующие меры Роспотребнадзор предпринимает для предотвращения вспышки коронавируса, передает "РИА Новости".

Руководитель московского управления Елена Андреева рассказала, что ведется разъяснительная работа в соцсетях. Кроме того, усилен контроль за всеми прилетающими из КНР, а также другими рейсами, ведется термометрия

Андреева отметила адекватное отношение населения к предпринимаемым мерам. В ведомстве заключили, что в работе принимают участие все департаменты Москвы.

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