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Опубликовано видео падения: В Москве на станции "Селигерская" на молодого мужчину наехал электропоезд

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У мужчины закружилась голова и он упал под приближающийся поезд метро.

Сегодня утром, 12 февраля, движение на "салатовой" ветке метро было нарушено из-за инцидента с пассажиром.

ЧП произошло незадолго до 7 часов утра на станции "Селигерская", конечная станция Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена. У 31-летнего жителя Башкирии закружилась голова, и он упал на рельсы перед приближающимся поездом. Машинист заметил человека на рельсах и применил экстренное торможение, но наезда на человека избежать не удалось. 

Через несколько минут службами метрополитена были обесточены пути, мужчину извлекли с рельсов. В 7.44 движение на станции "Селигерская" было восстановлено в штатном режиме. Мужчину экстренно госпитализировали в НИИ Склифосовского, где у него диагностированы резаная рана кисти и множественные ушибы.

Piter.TV ранее публиковал видео падение пассажиров "Уральских авиалиний" с трапа самолета в Барнауле.

Видео:Mash

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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